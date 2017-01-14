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TOKİ'den arsa müzayedesi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 13:42

ANKARA (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, İzmir ve Adana'da bulunan bakım ve akaryakıt istasyonu arsalarını "açık artırma" yöntemi ile satışa sundu.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara konut üretebilmek için atıl durumdaki kamu arazilerini değerlendirdiklerini, aynı zamanda sanayi, eğitim, sağlık, turizm ve kamu yatırımları için de arsa ürettiklerini belirtti.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayabaşı bölgesinde bakım ve akaryakıt tesis alanları niteliğindeki taşınmazları yüzde 25'i peşin, 6 ay vade ile açık arttırmaya sunduklarını aktaran Turan, "İstanbul'un kentsel gelişim bölgesi Kayabaşı'nda toplu konut alanlarının içinde Olimpiyat Stadı'nın kuzeyinde yapımına başlanan ülkemizin en büyük şehir hastanesinin yanında 902 ada, 6 parselde bulunan 4 bin 62 metrekarelik akaryakıt istasyonu ve servis bakım alanını 'açık artırma' yöntemi ile satışa sunduk. Arsamızın bedeli ise 40 milyon 18 bin liradır." bilgisini verdi.

İstanbul'da Kağıthane Hasdal Kavşağı Arıcılar Mevkisi Akaryakıt ve Bakım Alanı'nı da açık artırma yöntemi ile satışa sunduklarını ifade eden Ergün Turan, 7 bin 757 ada, 1 parselde bulunan arsanın, 4 bin 756 metrekarelik alanı kapsadığını, bu alanın Kemerburgaz, Hasdal-Ayazağa, Cendere, Kağıthane bağlantı yolu üzerinde bulunduğunu kaydetti.

- İzmir Bornova'daki alan da satışta

İzmir'in Bornova ilçesi Doğanlar bölgesinde 135 bin 750 metrekarelik alanda bulunan toplu iş yeri, ticaret, belediye hizmet alanı, akaryakıt, LPG ve servis istasyonu ile otopark alanını yüzde 25 peşin, 24 ay vade ile açık arttırmaya sunduklarını bildiren Turan, şunları kaydetti:

"İstanbul otoyolu bağlantısının yanında bulunan alan kuzeyde Ankara Caddesi, güneyde ise Kemalpaşa Caddesi ile bağlantılıdır. Alan kentin merkezi ve gelişmiş sanayi bölgesinde bulunuyor. Farklı yollara açılması ve büyük kullanım sahası sayesinde alan üzerinde birçok proje geliştirilebilecek. Arsamızın bedeli ise 95 milyon 25 bin liradır."

TOKİ Başkanı Turan, ayrıca Adana Şakirpaşa'da 4 bin 186 metrekarelik alanda bulunan akaryakıt istasyonu arsasını da yüzde 50 peşin, 12 ay vade ile 14 milyon 377 bin lira bedelle açık artırma yöntemi ile satışa sunduklarını bildirdi.

Müzayedenin 26 Ocak'ta, saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve İstanbul'daki TURYAP Genel Müdürlük Müzayede Salonu'nda yapılacağı belirtildi.

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