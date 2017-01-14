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İki farklı kültürün güreşçileri karşılaştı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 13:51

ORDU (AA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son şampiyonu Recep Kara, sumoda Asya şampiyonu Kırgız güreşçi Almaz Ergeshov ile gösteri maçında karşı karşıya geldi.

Ordu'da, Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılışında gösteri maçı yapıldı.

Kırkpınar'da 4 kez başpehlivan olan ve altın kemeri elinde bulunduran Recep Kara, 190 kiloda sumo güreşinde Asya şampiyonu Almaz Ergeshov ile mindere çıktı.

İki farklı kültürün sporcuları, kıyasıya bir mücadele ortaya koydu. Çekişmeli geçen karşılaşmanın son anlarında Kara, tuşla galip geldi.

Müsabakayı takip eden izleyiciler de heyecanlı anlar yaşadı.

Gösteri maçı bitiminde Recep Kara ile Almaz Ergeshov ve protokol üyeleri, seyircileri selamladı.

Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'nun en büyük salonuna kendi isminin verildiğini anımsatarak, bir sporcunun yaşarken doğduğu ve büyüdüğü şehirdeki salona adının verilmesinin bir onur olduğunu söyledi.

Türk milleti ve bayrağı için yıllarca mücadele ettiğini anlatan Kara, "Şu anda yağlı güreşlerde Kırkpınar'da başpehlivanlık kategorisinde güreş yapıyorum. Memleketimizi, Türkiye'yi her yerde bu ata sporumuzu başarıyla temsil etmeye çalışıyoruz. Burada bir dostluk maçı yaptık. Kendisine de teşekkür ediyorum. Gerçekten, 190 kilo, çok kuvvetli bir rakipti. Bizleri yalnız bırakmayan seyircilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Almaz Ergeshov ise Kırgızistan'dan selam getirdiğini belirterek, ilgi için herkese teşekkür etti.

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