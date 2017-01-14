Van'da terör operasyonu

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VAN (AA) - Muradiye ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesi için çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Terör örgütü adına "milis/işbirlikçilik" faaliyetiyle sözde vergilendirme yaptıkları ayrıca örgüte eleman temin ettikleri ve lojistik destek sağladıkları değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"01 Ocak 2017 günü Muradiye ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının, silahları ile birlikte bir eve girdiği bilgisi üzerine düzenlenen operasyon sonucu evde yapılan aramada 2 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, birisi silah üzerinde ve atışa hazır halde bulunan 3 adet şarjör, 2 adet el bombası, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiş, ev sahibi şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca bölücü terör örgütüne milislik faaliyetlerini yapanlara yönelik diğer operasyonlar neticesinde yakalanarak 12-13 Ocak 2017 tarihlerinde adli makamlara sevk edilen 5 şahıstan 3'ü hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiş, 2'si ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."







