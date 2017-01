8. Kent Konseyi Buluşması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, "8. Kent Konseyleri Buluşması" kapsamında düzenlenen törenle, Çanakkale Kent Konseyinde bulunan dönem başkanlığı Gaziantep'e devredildi.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "8. Kent Konseyleri Buluşması"nda yaptığı konuşmada, yönetenle yönetilen arasında karışılıklı sevgi ve saygı dilinin olmasıyla güven ortamının oluşacağını söyledi.

Çanakkale'de olan dönem başkanlığının Gaziantep'e devredileceğini ifade eden Yerlikaya, Çanakkale'den alınan bayrağı gazi şehrin en güzel şekilde ileriye taşıyacağını belirterek, "Merkezi yönetim ve yerel yönetimin haricinde biliyorsunuz dönemsel olarak bu seçimler yapılıyor. İnsanlar düşünce ve fikirlerini belirli periyotta gerçekleşen seçimlerin yanı sıra kent konseyleri aracılığıyla daha sık dile getirebilecek." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kent konseylerinin "Birlikten kuvvet doğar" anlayışını en iyi yansıtan birlikler olduğuna işaret ederek, "Kent konseyleri sürecinin başından bugüne kadar gelmesini ve şehrimizde kuvvetlenmesini çok önemsiyoruz. Çünkü kent konseyleri her kesimin, her görüşten, her partiden, dünya görüşü ne olursa olsun 'benim söyleyecek sözüm var, benim de farklı bir fikrim var' diyen herkesin gelip bir arada oturup, şehir için, ülke için, çocuklarımız için, geleceğimiz için iyi olanı söyleyebileceği bir mekanizma." diye konuştu.

Yerel yönetimlerin bir ve beraber olmasını, ortak çözüm üretmesini çok önemli bulduğuna değinen Şahin, Ortadoğu'nun geri kalmış kentleri için Türkiye'nin bu konuda da önder ve lider olduğunu kaydetti.

Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Gülay Sarıesen ise kent konseylerinin öğrenerek geliştiklerini, geliştikçe de kentlerini ve kendilerini güçlendirdiğini söyledi.

Konuşmaların arından Sarıesen, dönem başkanlığını simgeleyen flamayı Gaziantep Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Binici'ye teslim etti.

Törenin ardından "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleşmesi" konulu toplantı gerçekleştirildi. Programa, 45 şehirden 60 temsilci katıldı.