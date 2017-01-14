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Osmaniye'de şüpheli ölüm

14 Ocak 2017 Cumartesi, 14:13

OSMANİYE (AA) - Kadirli ilçesinde tüfekten çıkan saçmaların kafasına isabet ettiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hasan Sert (33), arkadaşı Mustafa İnce'yle birlikte 80 KL 602 plakalı otomobille odun toplamak için Topraktepe köyü yakınlarındaki ormanlık alana gitti.

İddiaya göre dönüş yolunda Sert'in kucağında bulunan İnce'ye ait ruhsatlı av tüfeği patladı.

İnce, tüfekten çıkan saçmaların kafasına ve vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Sert'i, Kadirli Devlet Hastanesine götürdü. Sert, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İnce, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.

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