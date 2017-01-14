14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

20 yıl önceki cinayetin zanlısı ikinci kez tutuklandı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 14:17

ANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde cinayet suçundan tutuklandıktan sonra serbest bırakılan zanlı, yapılan itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

İzmir'de kuyumculuk yapan Şems İlkan'ın yaklaşık 20 yıl önce öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen Yusuf K. (50), geçen yıl ağustosta Alanya'da yakalandı.

Tutuklanan zanlı daha sonra, "4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun'dan" yararlanarak İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edildi.

İlkan'ın ailesinin bir üst mahkemeye yaptığı başvuru üzerine zanlının yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'ndeki evinde polis tarafından gözaltına alınan ve üzerinde 3 farklı kişi adına düzenlenmiş sahte kimlikler bulunan Yusuf K, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

AESOB Başkanı Dere, fırtına mağduru esnafı ziyaret etti
YEREL

AESOB BAŞKANI DERE, FIRTINA MAĞDURU ESNAFI ZİYARET ETTİ
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
AGC'nin 33'üncü kuruluş yıl dönümü
YEREL

AGC'NİN 33'ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
AGC'nin kuruluşunun 33. yılı
YEREL

AGC'NİN KURULUŞUNUN 33. YILI
Manavgat'ta bulunan erkek cesedi
YEREL

MANAVGAT'TA BULUNAN ERKEK CESEDİ
Alanya'da suç oranı düştü
YEREL

ALANYA'DA SUÇ ORANI DÜŞTÜ
Maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında
YEREL

MASKELİ HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Antalya'da ocak ayında deniz keyfi
YEREL

ANTALYA'DA OCAK AYINDA DENİZ KEYFİ
Sinan Mahallesi'nde riskli sundurmalar kaldırıldı
YEREL

SİNAN MAHALLESİ'NDE RİSKLİ SUNDURMALAR KALDIRILDI
Taşımacılık Sektöründen C Plakası Talebi
YEREL

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDEN C PLAKASI TALEBİ
Muratpaşa Belediyesi, 18 yeni kedi evi yerleştirdi
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ, 18 YENİ KEDİ EVİ YERLEŞTİRDİ
İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetimini Vali Karaloğlu'nu ziyaret etti
YEREL

İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ YÖNETİMİNİ VALİ KARALOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Antalya Emniyetinde görev değişiklikleri
YEREL

ANTALYA EMNİYETİNDE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ
Antalya Emniyetinde görev değişiklikleri
YEREL

ANTALYA EMNİYETİNDE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ
Antalya Emniyetinde görev değişiklikleri
YEREL

ANTALYA EMNİYETİNDE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ
Manavgat'ta erkek cesedi bulundu
YEREL

MANAVGAT'TA ERKEK CESEDİ BULUNDU
Aytemiz Alanyaspor'da transfer
YEREL

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA TRANSFER

Başkan Sarıoğlu, İl Emniyet Müdürü Uzunkaya'yı ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN SARIOĞLU, İL EMNİYET MÜDÜRÜ UZUNKAYA'YI ZİYARET ETTİ
Akseki-Seydişehir karayolu trafiğe açıldı
YEREL

AKSEKİ-SEYDİŞEHİR KARAYOLU TRAFİĞE AÇILDI
Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanının ihalesi 19 Mart 2017'de
YEREL

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANININ İHALESİ 19 MART 2017'DE
Antalyalı öğrencilere kar sürprizi
YEREL

ANTALYALI ÖĞRENCİLERE KAR SÜRPRİZİ
Huzurevinde kültür etkinlikleri
YEREL

HUZUREVİNDE KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ
ATSO, Meslek Lisesi öğrencilerini sektörle buluşturuyor
YEREL

ATSO, MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİ SEKTÖRLE BULUŞTURUYOR
Alanya Avusturya'da tanıtılıyor
YEREL

ALANYA AVUSTURYA'DA TANITILIYOR