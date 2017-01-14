14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ABD'li Cumhuriyetçi politikacıdan FETÖ uyarısı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 14:18

ANKARA (AA) - ABD'li Cumhuriyetçi politikacı ve eski Montana Eyaleti Valisi Denny Rehberg, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türkiye'nin kurumlarına kök salarak kontrolü ele almak için vatandaşlarına saldırmak da dahil her türlü yola başvurduğunu ve Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını vurguladı.

Cumhuriyetçi Rehberg, The Hill gazetesi için kaleme aldığı makalede, Gülen'in sınır dışı edilmediği sürece FETÖ'nün ABD'nin de içinde bulunduğu Türkiye ve müttefikleri için tehdit oluşturmaya devam edeceğini belirtti.

ABD ve ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın müttefiklerine karşı sorumlulukları bulunduğuna değinen Rehberg, "Sorumluluklarımızdan biri, Gülen'i Türkiye'ye iade etmek, NATO müttefikimiz ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile birlikte çalışarak, Türkiye'nin istikrarının korumasına destek olmaktır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Barack Obama'nın sekiz yıllık başkanlık döneminde Türkiye ve ABD arasında dokunulmamış birçok sorunun Trump'ı ve Erdoğan'ı beklediğini kaydeden Rehberg, söz konusu sorunların başında FETÖ lideri Gülen'in olacağının altını çizdi.

Rehberg, Gülen'in Türkiye'de 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimini yönettiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaşanan o vahim günden beri ABD, Gülen'in iadesi için hiçbir girişimde bulunmadı. Türkiye'nin defaatle yaptığı resmi başvurularına, Türkiye Adalet Bakanlığının Gülen'in suçlu olduğuna dair gönderdiği birçok kanıta ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın geçen ekim ayında Washington'u ziyaret ederek, Gülen'in iadesi için ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch ile görüşmesi gibi çabalara rağmen bu konuda hiçbir şey yapılmadı."

Türkiye-ABD ilişkilerinin, bölgedeki güvenlik ve krizin yönetimi için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Rehberg, Suriye ve Irak'taki şiddet olaylarının, Türkiye'nin sınırlarına yayıldığını ve uluslararası güvenlik için önemli bir sorun haline geldiğini söyledi.

Cumhuriyetçi Rehberg makalede, Türkiye ve ABD arasındaki 50 yılı aşkın süredir devam eden "verimli" ikili ilişkilere dikkat çekerek, "Tarihimizde hiçbir zaman, bu müttefikimizle olan ilişkimiz bugünkü kadar kritik olmamıştır." görüşüne yer verdi.

İki ülkenin terör ve aşırılıkla mücadele konularında iş birliğinden örnekler veren Rehberg, "Düşmanlarımızı mağlup etmek ve bölgesel istikrarın sağlanması için Türkiye ve ABD mutlaka iki ortak olarak yan yana durup terörizme meydan okumalı." ifadesini kullandı.

Rehberg, makalesinde şunları kaydetti:

"Bu sebeple, ABD ve Türkiye mutlaka şu anda var olan FETÖ sorununa bir çözüm bulmalı. Gülen ve FETÖ, ülkenin kurumlarına kök salarak kontrolü ele almak için vatandaşlarına saldırmak gibi her türlü yola başvurarak Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Gülen iade edilmezse, FETÖ Türkiye, müttefikleri ve dolayısıyla ABD için ciddi bir tehdit olmaya devam edecektir."



İLGİLİ HABERLER

9. Büyükelçiler Toplantısı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER TOPLANTISI

Anayasa değişikliği teklifi
YEREL

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:
YEREL

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI TOPÇU:
Spot piyasada elektrik fiyatları
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI
YEE Türkçe Yeterlik Sınavı'na yoğun ilgi
YEREL

YEE TÜRKÇE YETERLİK SINAVI'NA YOĞUN İLGİ
Terörle mücadele operasyonları
YEREL

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Gençlere 15 Temmuz anlatıldı
YEREL

GENÇLERE 15 TEMMUZ ANLATILDI
TOKİ'den arsa müzayedesi
YEREL

TOKİ'DEN ARSA MÜZAYEDESİ
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı
YEREL

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISI
Ekvador G77'nin dönem başkanlığını devraldı
YEREL

EKVADOR G77'NİN DÖNEM BAŞKANLIĞINI DEVRALDI
Gençlerbirliği'nin rakibi Kasımpaşa
YEREL

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN RAKİBİ KASIMPAŞA
Afet ve acil durum harcamalarına yeni düzenleme
YEREL

AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARINA YENİ DÜZENLEME
MSB'den emekli subay ve astsubaylara görev
YEREL

MSB'DEN EMEKLİ SUBAY VE ASTSUBAYLARA GÖREV
evin Gökçek'ten Bayan Karlov'a veda yemeği
YEREL

EVİN GÖKÇEK'TEN BAYAN KARLOV'A VEDA YEMEĞİ
TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumu
YEREL

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN'IN SAĞLIK DURUMU
ATO yönetiminden Bakan Özlü'ye ziyaret
YEREL

ATO YÖNETİMİNDEN BAKAN ÖZLÜ'YE ZİYARET

Serbest tüketicilere tedarikçilerini denetleme kolaylığı
YEREL

SERBEST TÜKETİCİLERE TEDARİKÇİLERİNİ DENETLEME KOLAYLIĞI
Adalet Bakanı Bozdağ:
YEREL

ADALET BAKANI BOZDAĞ:
Çankaya'dan çevreye 30 bin tonluk katkı
YEREL

ÇANKAYA'DAN ÇEVREYE 30 BİN TONLUK KATKI
&quot;BaşKAkent Ankara&quot; Galeri Kara'da
YEREL

"BAŞKAKENT ANKARA" GALERİ KARA'DA
Hentbol: 2020 Avrupa Erkekler Şampiyonası
YEREL

HENTBOL: 2020 AVRUPA ERKEKLER ŞAMPİYONASI
Philadelphia 76ers form tuttu
YEREL

PHİLADELPHİA 76ERS FORM TUTTU
TESK'ten esnafa uyarı
YEREL

TESK'TEN ESNAFA UYARI
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU