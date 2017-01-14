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Futbol: Spor Toto Süper Lig

14 Ocak 2017 Cumartesi, 14:35


Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Osman Gökhan Bilir

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Gaman, Barış Başdaş, Latovlevici, Zec, Kokalovic, Ceyhun Gülselam, Lazarevic, Tanase, Seleznov

Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Aykut Çeviker, Orhan Taşdelen, Onur Ayık, Custodio, Soner Aydoğdu, Özer Hurmacı, Ömer Bayram, Rodallega

Sarı kart: Dk. 40 Özer Hurmacı (Akhisar Belediyespor)


KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

18. dakikada Kardemir Karabükspor'un ceza sahası sol çaprazda kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Ceyhun Gülselam'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak sağdan auta gitti.

45. dakikada ev sahibi takımın ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşu kullanan Latovlevici, ceza sahası içine ortaladı. Barış Başdaş'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bora Körk'te kaldı.

45+1. dakikada gelişen atakta ceza sahası içine yapılan ortaya Lazerevic kafayla vurdu, kaleci Bora Körk, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.


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