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Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Ordu'da başladı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 14:44
Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Ordu'da başladı


ORDU (AA) - Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Ordu'da başladı.

Recep Kara Spor Salonu'nda, olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün yer aldığı organizasyona yaklaşık 300 sporcu katılıyor.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, yaptığı açılış konuşmasında, son dönemde ata sporu güreşte bir atılım içerisinde olunduğunu ve bu sayede Türkiye'nin göğsünün kabardığını söyledi.

Türk güreşçilerin uluslararası müsabakalarda yabancı rakiplerini yenerek Türk bayrağını gururla dalgalandırdığı vurgulayan Balkanlıoğlu, "Büyük organizasyonlarda okunan İstiklal Marşı eşliğinde gözyaşlarıyla milyonlarca insanımız onları destekliyor. Bu gururu yaşatan sporcularımıza teşekkür ediyorum. Onları yetiştirenlere de saygılarımı sunuyorum. Buradaki organizasyonda yer alan sporcu, antrenör ve hakemleri de tebrik ediyorum." dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da sporcu, antrenör ve hakemlere başarı temennisinde bulundu.

Başpehlivan Recep Kara ile sumoda Asya şampiyonu Kırgız güreşçi Almaz Ergeshov'ın karşılaştığı gösteri maçı için Orduluların şanslı olduğunu aktaran Aydın, sporseverlere iyi seyirler diledi.

Konuşmaların ardından iki gün sürecek şampiyonanın ilk günkü müsabakaları başladı.

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