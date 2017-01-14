14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Suriyeli çocuklar, Türkiye'nin yardımlarıyla hayata tutunuyor

14 Ocak 2017 Cumartesi, 14:49
Suriyeli çocuklar, Türkiye'nin yardımlarıyla hayata tutunuyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat İnsani Yardım Derneği Bölge Temsilciliğince başlatılan kampanyada, bugüne kadar toplanan 143 tır yardım, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Derneğin Bölge Temsilcisi Muhammed Ubeyd Köşker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Haydi Kahramanmaraş Yeniden Ensar Olmaya" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanarak tırlarla sınıra sevk edilen yardımların, insanı yardım ekiplerince Suriye'de farklı noktalarda dağıtıldığını söyledi.

Kendi ekmeğinden kısarak mazlumlara umut olan fedakar vatandaşların destekleriyle özellikle Suriyeli mazlum çocukların yaşama tutunduğunu anlatan Köşker, bugüne kadar 143 tırlık yardımı Suriye'ye ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Köşker, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş halkı gerçekten ensar olduğunu gösterdi. Belediyelerimiz, resmi kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımız yardım kampanyalarımıza önemli destekler sağladı. Bu konuda halkımıza ne kadar teşekkür etsek az. Suriye'de tarafına baktığımızda duygu dolu anlar yaşıyoruz. Bir hayırseverin gönlünden koparak verdiği ayakkabı bir çocuğun hayata tutunmasına, bir kurumun gönderdi bir torba un onlarca kişinin açlıktan kurtulmasına ve bir ailenin verdiği battaniye de yine çocukların hayatta kalmasına vesile oluyor. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde dağıtımlarını sürdürüyor. O dağıtımlarda gelen yardımları alan çocukların mutluluğu bizi çok daha fazla çalışmaya sevk ediyor."

Yoğun kış şartları altında Suriye'de insanların mağdur durumda olduğuna dikkati çeken Köşker, kardeşlerine sahip çıkan Türkiye'nin büyüklüğünün mazlum ve mağdur insanların gönlünde yaşatılmasının da kendilerini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

MÜSİAD Başkanı Atıf Şirikçi güven tazeledi
YEREL

MÜSİAD BAŞKANI ATIF ŞİRİKÇİ GÜVEN TAZELEDİ
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman:
YEREL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI YAYMAN:
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı
YEREL

KAHRAMANMARAŞ'TA TRAFİK KAZASI: 8 YARALI
Kahramanmaraş Havalimanı geçen yıl 266 bin 743 yolcuya hizmet verdi
YEREL

KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI GEÇEN YIL 266 BİN 743 YOLCUYA HİZMET VERDİ
Kursiyerin kişisel resim sergisi
YEREL

KURSİYERİN KİŞİSEL RESİM SERGİSİ
Dulkadiroğlu'nda Ufka Yolculuk heyecanı
YEREL

DULKADİROĞLU'NDA UFKA YOLCULUK HEYECANI
Zabun: &quot;Ekonomik ve sosyal gelişiminin en önemli mimarı basındır&quot;
YEREL

ZABUN: "EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞİMİNİN EN ÖNEMLİ MİMARI BASINDIR"
AK Parti Afşin İlçe Başkanı Şeref Kırbıyık istifa etti
YEREL

AK PARTİ AFŞİN İLÇE BAŞKANI ŞEREF KIRBIYIK İSTİFA ETTİ