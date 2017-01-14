Suriyeli çocuklar, Türkiye'nin yardımlarıyla hayata tutunuyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat İnsani Yardım Derneği Bölge Temsilciliğince başlatılan kampanyada, bugüne kadar toplanan 143 tır yardım, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Derneğin Bölge Temsilcisi Muhammed Ubeyd Köşker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Haydi Kahramanmaraş Yeniden Ensar Olmaya" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanarak tırlarla sınıra sevk edilen yardımların, insanı yardım ekiplerince Suriye'de farklı noktalarda dağıtıldığını söyledi.

Kendi ekmeğinden kısarak mazlumlara umut olan fedakar vatandaşların destekleriyle özellikle Suriyeli mazlum çocukların yaşama tutunduğunu anlatan Köşker, bugüne kadar 143 tırlık yardımı Suriye'ye ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Köşker, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş halkı gerçekten ensar olduğunu gösterdi. Belediyelerimiz, resmi kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımız yardım kampanyalarımıza önemli destekler sağladı. Bu konuda halkımıza ne kadar teşekkür etsek az. Suriye'de tarafına baktığımızda duygu dolu anlar yaşıyoruz. Bir hayırseverin gönlünden koparak verdiği ayakkabı bir çocuğun hayata tutunmasına, bir kurumun gönderdi bir torba un onlarca kişinin açlıktan kurtulmasına ve bir ailenin verdiği battaniye de yine çocukların hayatta kalmasına vesile oluyor. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde dağıtımlarını sürdürüyor. O dağıtımlarda gelen yardımları alan çocukların mutluluğu bizi çok daha fazla çalışmaya sevk ediyor."

Yoğun kış şartları altında Suriye'de insanların mağdur durumda olduğuna dikkati çeken Köşker, kardeşlerine sahip çıkan Türkiye'nin büyüklüğünün mazlum ve mağdur insanların gönlünde yaşatılmasının da kendilerini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.