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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Futbol: TFF 1. Lig

14 Ocak 2017 Cumartesi, 15:03


Stat: Malatya İnönü

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Volkan Narinç, İlker Takpak

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Pereira (Dk. 72 Ahmet Aras), İrfan Başaran, Eren Tozlu, Azubuike, Sadık Çiftpınar, Diabang (Dk. 37 Mba), Murat Akça (Dk. 40 Yiğitcan Erdoğan)

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Yiğit İncedemir (Dk. 68 Kerim Avcı), Galip Güzel, Martires, İbrahim Öztürk, Ahmet Cebe, Burhan Eşer, Ergin Keleş (Dk. 58 Gekas), Hakan Arslan, Kelhar (Dk. 46 Hasan Hatipoğlu) Ziya Erdal

Kırmızı kart: Dk. 83 Hakan Arslan (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Pereira, Dk. 54 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 45 Galip Güzel, Dk. 90 Kerim Avcı (Sivasspor)


MALATYA (AA) - TFF 1. Lig'in 17. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor 0-0 berabere kaldı.

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