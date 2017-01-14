Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Malatya İnönü
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Volkan Narinç, İlker Takpak
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Pereira (Dk. 72 Ahmet Aras), İrfan Başaran, Eren Tozlu, Azubuike, Sadık Çiftpınar, Diabang (Dk. 37 Mba), Murat Akça (Dk. 40 Yiğitcan Erdoğan)
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Yiğit İncedemir (Dk. 68 Kerim Avcı), Galip Güzel, Martires, İbrahim Öztürk, Ahmet Cebe, Burhan Eşer, Ergin Keleş (Dk. 58 Gekas), Hakan Arslan, Kelhar (Dk. 46 Hasan Hatipoğlu) Ziya Erdal
Kırmızı kart: Dk. 83 Hakan Arslan (Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Pereira, Dk. 54 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 45 Galip Güzel, Dk. 90 Kerim Avcı (Sivasspor)
MALATYA (AA) - TFF 1. Lig'in 17. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor 0-0 berabere kaldı.