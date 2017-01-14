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Futbol: Spor Toto Süper Lig

14 Ocak 2017 Cumartesi, 15:45


Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Osman Gökhan Bilir

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Gaman, Barış Başdaş, Latovlevici, Zec (Dk. 50 İlhan Depe), Kokalovic (Dk. 63 Serdar Deliktaş), Ceyhun Gülselam, Lazarevic (Dk. 85 Osman Çelik), Tanase, Seleznov

Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Aykut Çeviker (Dk. 82 Larsson), Orhan Taşdelen, Onur Ayık (Dk. 82 Olcan Adın), Custodio, Soner Aydoğdu, Özer Hurmacı (Dk. 50 Vaz Te), Ömer Bayram, Rodallega

Gol: Dk. 80 Latovlevici (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Özer Hurmacı, Dk. 46 Orhan Taşdelen, Dk. 90+3 Caner Osmanpaşa (Akhisar Belediyespor), Dk. 72 Lazarevic, Dk. 90+3 Seleznov (Kardemir Karabükspor)


KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Akhisar Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

47. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Latovlevici'nin şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

58. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında Seleznov'un arka direğe yaptığı ortada, müsait pozisyondaki Lazarevic, meşin yuvarlağa dokunamadı.

64. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda kaleci Ahmet Şahin topu kornere çeldi.

80. dakikada Kardemir Karabükspor golü buldu. Ev sahibi ekibin ceza sahası dışı sol çaprazında kazandığı serbest atışta topun başına geçen Latovlevici'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşma, Kardemir Karabükspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.


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