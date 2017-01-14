14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Galibiyet ilerisi için ümit verdi"

14 Ocak 2017 Cumartesi, 15:54


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünün açılış maçında dün deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'un başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, aldıkları galibiyetin ilerisi için ümit verdiğini söyledi.

Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın gösterdiği mücadele isteğinden memnun olduklarını belirterek, "Özellikle ilk 30 dakikada iyi bir futbol ortaya koyduk. Kırmızı kart oyunumuzu etkiledi ancak Ersun hocanın da değişiklikleriyle galip geldik. Galibiyet ilerisi için ümit verdi." dedi.

Takıma yeni transferlerin de katkı sağladığını ifade eden Bülbüloğlu, "40 yıllık Trabzonspor'un oyuncusu gibi oynadılar. Tüm takım olarak hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Ligi bitirebildiğimiz kadar üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Bu 3 puan taraftarlarımıza, camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü aktaran Bülbüloğlu, takıma forvet oyuncusu katmak için görüşmelerde bulunduklarını kaydetti.


- İzin günü


Bu arada, bordo-mavili ekip, Gümüşhanespor maçının hazırlıklarına yarın start verecek.

Bursaspor maçının ardından gece kente gelen bordo-mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Gümüşhanespor ile 18 Ocak Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.


İLGİLİ HABERLER

Mali muşavir ve muhasebecilere 'Sosyal Medya Konferansı' verildi
YEREL

MALİ MUŞAVİR VE MUHASEBECİLERE 'SOSYAL MEDYA KONFERANSI' VERİLDİ
Başkan Genç, AK Partili gençler ile başkanlık sistemini konuştu
YEREL

BAŞKAN GENÇ, AK PARTİLİ GENÇLER İLE BAŞKANLIK SİSTEMİNİ KONUŞTU
Trabzonspor, Muhammet Beşir'i pilot takımına kiraladı
YEREL

TRABZONSPOR, MUHAMMET BEŞİR'İ PİLOT TAKIMINA KİRALADI
Siyaset akademisi eğitimleri başlıyor
YEREL

SİYASET AKADEMİSİ EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR
Trabzon'da bombalı araçla saldırı tatbikatı
YEREL

TRABZON'DA BOMBALI ARAÇLA SALDIRI TATBİKATI
Tarihi Karagöz Meydanı için dev bir adım daha atıldı
YEREL

TARİHİ KARAGÖZ MEYDANI İÇİN DEV BİR ADIM DAHA ATILDI
Trabzon'da dörtlü protokol imzalandı
YEREL

TRABZON'DA DÖRTLÜ PROTOKOL İMZALANDI
'Çocuklarda cinsel istismarı' konuştular
YEREL

'ÇOCUKLARDA CİNSEL İSTİSMARI' KONUŞTULAR
Trabzon'da denetimler başlıyor
YEREL

TRABZON'DA DENETİMLER BAŞLIYOR
Rize Alabalığı markalandıktan 200 gün sonra kendini gösterdi
YEREL

RİZE ALABALIĞI MARKALANDIKTAN 200 GÜN SONRA KENDİNİ GÖSTERDİ
İŞKUR unutulmaya yüz tutmuş mesleklere can suyu olacak
YEREL

İŞKUR UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLERE CAN SUYU OLACAK