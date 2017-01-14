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Kayak merkezlerinde son durum

14 Ocak 2017 Cumartesi, 15:56

ÇANKIRI (AA) - Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 265 santimetreyle Kartalkaya'da, en düşük 35 santimetreyle Elmadağ'da kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı 265 santimetre olarak ölçülen Kartalkaya'yı 255 santimetreyle Uludağ, 250 santimetreyle Kartepe, 160 santimetreyle Ilgaz Doruk, 150 santimetreyle Erciyes, 132 santimetreyle Davraz, 122 santimetreyle Murat Dağı kayak merkezleri izledi.

Kar kalınlığı Ilgaz Yıldıztepe'de 110, Yıldızdağı'nda 98, Palandöken'de 82, Erzurum Konaklı'da 77, Sarıkamış'ta 68, Saklıkent ve Hazarbaba'da 65, Bitlis Nemrut'ta 59, Erzincan Ergan'da 58, Samsun Ladik'te 37, Elmadağ'da 35 santimetre olarak ölçüldü.

Kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 15.01.2017En düşükEn yüksek
DavrazKY-10-2
ElmadağKY-8-5
ErciyesS-9-6
IlgazKY-10-6
KartalkayaKY-7-3
KartepeYY-1 3
LadikÇB-3 6
Nemrut DağıAB-13-6
PalandökenAB-11-3
SarıkamışAB-15-4
UludağHKY-3-0
YıldızdağıS-12-5
YıldıztepeKY-10-6

(HKY: Hafif kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, S: Sisli, YY: Yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu)

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