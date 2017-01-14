Kayseri'deki terör saldırısına tepkiler

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KAYSERİ (AA) - Kastamonu'dan gelen bir grup şehit ailesi ve gazi, Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne yapılan terör saldırısının gerçekleştiği durağı ziyaret etti.

Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerine yönelik terör saldırısının yaşandığı otobüs durağı, saldırının üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu öncülüğündeki heyet, saldırının yaşandığı durağı ziyaret ederek, dua okudu.

Satıoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Kayseri'de askerlere yönelik düzenlenen hain terör saldırısının tüm ülke insanının yüreğine ateş düşürdüğünü söyledi.

Saldırıda Kastamonulu bir askerin de yaralandığını ve hastanede tedavisi devam eden hemşehrileri Ferdi Çatal'ı ziyaret ettiklerini belirten Berat Satıoğlu, "Biz şehitler diyarı Kastamonu'dan geldik. Kayseri halkının hain saldırı sonrası tek yürek olarak hastanede tedavi gören askerlerimizin ailelerine nasıl yardımlarda bulunduklarını televizyonlarda yayınlanan haberlerde gördük. Ben burada Kayseri halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'ya da alakalarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Şehit yakınları ve gaziler olarak terör olaylarına karışanlara idam cezası verilmesini istediklerini ifade eden Satıoğlu, "FETÖ'de olduğu gibi, bu hain saldırıları düzenleyen örgüte üye olan, sempati duyanların da kamudan uzaklaştırılması gerekmektedir. Bizler bu hainlere karşı idam cezasının getirilmesini istiyoruz. Tekrar bu saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı gazilerimize de acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Heyete eşlik eden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da saldırı sonrası tüm Türkiye'nin teröre karşı tek yürek olduğunu vurguladı.

Mecliste görüşülen anayasa değişikliğine idam cezasının da eklenmesi gerektiğini savunan Yavuz, şunları kaydetti:

"Hain saldırı sonrası buraya ülkenin dört bir tarafından vatansever insanlar geldi. Gelmeye de devam ediyor. Bugün de Kastamonu'dan dernek başkanımız, gazilerimiz ve şehit yakınlarımız geldi. Hepsinden Allah razı olsun. Biz gaziler olarak her daim göreve hazırız. Bu örgüt üyesi olup da belediyelerde, devlette görev yapan kamu görevlilerinin ilişiklerinin kesilmesini istiyoruz. Evlatlarını şehit veren aileler ve biz gaziler, idam cezasının getirilmesini istiyoruz."