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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Kız çocuklarına taciz iddiasıyla tutuklandı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 15:57

ANTALYA (AA) - Manavgat ilçesinde yayın yapan bir gazetenin sahibi, sosyal medyadan kız çocuklarını taciz etiği gerekçesiyle tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayan bir kişi, ilçede haftalık yayımlanan bir gazetenin sahibi Recep M. hakkında, "İnternetteki çeşitli sosyal medya ağları üzerinden kız çocuklarıyla cinsel içerikli sohbet ettiği, çıplak fotoğraflarını çekmeye zorladığı kız çocuklarından bu fotoğrafları edindiği" yönünde ihbarda bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince Recep M'nin ofisindeki bilgisayarda yapılan incelemede, çok sayıda kız çocuğuna ait uygunsuz fotoğraflar ile çocuklarla sosyal medyadan yaptığı görüşmelerin kayıtları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Recep M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarından CHP Antalya milletvekilleri ve ilçe teşkilatına yakınlığıyla dikkati çeken Recep M'nin, 19 Kasım 2016'da Facebook hesabından, "Yaklaşık 4 gündür 6 AKP'li vekilin aldığı talimatlar doğrultusunda Meclise sundukları 'tecavüzcüyü koruyan' önergesini konuşuyor, tartışıyoruz." paylaşımı tutuklanmasının ardından büyük tepki gördü.

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