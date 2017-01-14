Düzce'deki silah kaçakçılığı operasyonu

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DÜZCE (AA) - Düzce'de kaçak işletilen bir tabanca imalathanesi ve 7 eve düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.C.J, C.B, A.E, S.Ş, B.Ö. ve F.Ö'nün işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Ö. ve S.Ş, çıkarıldıkları mahkemece "kaçak silah imalatı ve satışı" yapma suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte son dönemlerdeki silahla yaralama olaylarında kullanıldığı tespit edilen ve kurusıkıdan bozma tabancalar üzerinde araştırma yapan polis ekipleri, 7 ev ve bir iş yerine dün eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda 16 tabanca, 6 kuruluma hazır tabanca, bir kurusıkı tabanca, çok sayıda tabanca namlusu, şarjör, 21 mermi, av tüfeği fişeği ve silah yapımında kullanılan aletler ele geçirilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.



