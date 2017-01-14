Uludağ'da lodos kar seviyesini düşürdü

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BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı, bir süredir etkili olan lodos yüzünden 185 santimetreye düştü.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ''oteller bölgesi''nde yaklaşık bir hafta önce 260 santimetreyi gören kar kalınlığı, lodos nedeniyle 185 santimetreye kadar indi.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Uludağ'da, yarından itibaren çarşamba gününe kadar kar yağışı bekleniyor.

Bu arada, hafta sonu nedeniyle tatilciler ve günübirlikçiler kayak pistlerini doldurdu.