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ŞANLIURFA (AA) - Suriye'deki iç savaşta atılan bombalarla iki kolunu kaybeden inşaat işçisi Salih Hasanet, ailesine bakamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Yaklaşık 2 buçuk yıl önce Halep'te yaşanan çatışmalarda yaralanan ve burada iki kolunu kaybeden 30 yaşındaki Salih Hasanet, bir yıl önce annesi, eşi ve iki oğluyla Türkiye'ye sığındı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'nde, Günyüzü Derneği tarafından kiralanan evde hayata tutunmaya çalışan ve 20 gün önce üçüncü oğlu dünya gelen Suriyeli baba, evladını kucağına alamamanın hüznünü yaşıyor.

Salih Hasanet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralanmadan önce Halep'te inşaat işçiliği yaparak ailesini geçindirmeye çalıştığını ifade etti.

Bölgede yaşanan çatışmalarda ağır yaralandığını ve bu nedenle iki kolunu kaybettiğini anlatan Salih, "O günden sonra zor günler geçirdik, kollarım benim her şeyim diyebilirim. Çünkü onlar olmadan çalışamıyorum ve aileme katkı sağlayamıyorum. Halep'te artık dayanacak gücümüz kalmadığı için Türkiye'ye geldik. Sağolsun hayırseverler bize ev ayarladı, burada kira ödemeden kalıyoruz. Yardımlar geliyor, bunun için herkese teşekkür ediyorum, ama çalışamamak, çocuklarıma bakamamak beni kahrediyor." dedi.

Genç sığınmacı, yaşananlara isyan etmediğini belirterek, 20 gün önce dünyaya gelen oğluna, kendilerine sahip çıkan Günyüzü Derneği yetkilisi İsmail Umut'un adını verdiğini aktardı.

Evladını kucağına alamamanın burukluğunu yaşadığını dile getiren Salih, "Teknoloji gelişti artık insanlara, operasyonla kol dahi takılabiliyor ama bunlar çok masraflı. Allah'a sürekli dua ediyorum, belkide bir mucize eseri protez dahi olsa kollarım olur. Ne diyebiliriz ki Suriye'de birçok insan bu şekilde veya daha kötü durumda. Türkiye sayesinde sığınacak bir yer bulduğumuz için şükrediyoruz." diye konuştu.

Günyüzü Derneği yetkilisi İsmail Umut ise ihtiyaç sahibi birçok Suriyeliye yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, hayırseverlere teşekkür etti.