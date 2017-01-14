14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 16:35


Salon: Tosyalı Arena

Hakemler: Abdullah Koputan, Fazilet Gülter, Hüseyin Çelik

Tosyalı Toyo Osmaniye: Marina Baş 10, Williams 12, Nazlı Gökdemir 3, Gardner 16, Aysu Keskin 7, Tuğçe İnöntepe 2, Grinsven 13, Büşra Akgün

Galatasaray: Pınar Demirok 12, Traore 17, Işıl Alben 4, Vitola 9, Seda Deniz 5, Deniz Çolakoğlu 16, İrem Naz Topuz 1, Papova 8, Jefferson 24

1. Periyot: 19-25

Devre: 35-41

3. Periyot: 50-77


OSMANİYE (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Tosyalı Toyo Osmaniye'yi 96-63 yendi.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye'de şüpheli ölüm
YEREL

OSMANİYE'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM
Kaynar süt dolu kazana düşen çocuk yaralandı
YEREL

KAYNAR SÜT DOLU KAZANA DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI
Osmaniye'de elektrik kesintisi
YEREL

OSMANİYE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ