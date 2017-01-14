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BARTIN (AA) - Beşir Derneği Bartın İl Temsilciliği öncülüğünde "Halep İçin Uzat Elini" kampanyası kapsamında, kentteki sivil toplum örgütleri ve yardımseverler tarafından temin edilen gıda ve giyeceklerin bulunduğu kamyon bölgeye hareket etti.

Beşir Derneği Bartın İl Temsilcisi Ekrem Akbal, valilik önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Halep halkının ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla kampanya başlattıklarını söyledi.

Türkiye'nin öncülüğünde varılan anlaşma sonrasında ilerleyen günlerde açılacak koridorda 100 binden fazla Haleplinin Türkiye sınırına gelmesini beklediklerini aktaran Akbal, şöyle devam etti:

"Kilis'te bulunan aşevi ve fırınımızın üretim kapasitesini artırabilmemiz ve gelen muhacir kardeşlerimize Reyhanlı ve diğer noktalarda da etkin ve yaygın hizmet verebilmemiz için acil desteğe ihtiyacımız vardır. Var olan 100 bin kapasiteli fırına ilave olarak sahada daha yaygın ve etkin yardım için 2 tane mobil fırın temin edilerek, çalışmalara dahil edilecektir. Yine mevcut 10 bin kişilik aşevimize ek olarak 2 tane mobil aşevi temin edilerek, kardeşlerimize günlük sıcak yemek ikram etmenin gayretinde olacağız. Azez kırsalında kurduğumuz çadır kentler gibi yeni kamp alanları oluşturularak Halep halkının konaklaması sağlanacaktır. Tüm bu çalışmaları 5 yıldır bağışçılarımızın desteği ile yürütmekteyiz. Bundan sonrada aziz milletimizin başlattığı bu yardım seferberliği ile tüm bu yardım faaliyetlerimizi sürdürmeyi planlamaktayız."

Konuşmanın ardından insani yarım malzemesi yüklü kamyon, dualar eşliğinde bölgeye uğurlandı.