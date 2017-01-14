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5 liraya 4 maç

14 Ocak 2017 Cumartesi, 17:00
5 liraya 4 maç


ANKARA (AA) - Ankara'da yarın başlayacak Kadınlar Kupa Voley final etabında voleybolseverler, 5 liraya aldıkları biletle 4 maç izleyebilecek.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak finaller öncesinde Ankara Volley Hotel'de düzenlenen basın toplantısına Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu ile final etabında mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe, Galatasaray, Halkbank, Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor ve VakıfBank takımlarının kaptanları katıldı.

Kurtaran Mumcu, toplantıda yaptığı açıklamada 8 takımın katıldığı turnuvada ilk gün 4 maç, ikinci gün yarı final maçları, 17 Ocak Salı günü ise final maçının oynanacağını söyledi.

Dünyanın en değerli oyuncularının Türkiye'de forma giydiğini belirten Mumcu, "Tüm Ankaralı sporseverleri tribünlere bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Seyirciler 5 lira ödeyerek tüm gün maçlarını izleyebilecek." dedi.

Turnuvada yarınki maçların programı şöyle:

12.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor

14.00 Galatasaray-Bursa Büyükşehir Belediyespor

16.30 Eczacıbaşı VitrA-Halkbank

18.30 Fenerbahçe-Sarıyer Belediyespor

Organizasyonda 16 Ocak Pazartesi günü yarı final maçları, 17 Ocak Salı günü de final mücadelesi yapılacak.


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