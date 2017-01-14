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Batman'da terör operasyonu

14 Ocak 2017 Cumartesi, 17:22

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde PKK'nın kullandığı sığınakta, kafatasında mermi girişi olduğu tahmin edilen delik yer alan bir iskelet bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarda, Sason ilçesi kırsalında terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi.

Sığınakta terör örgütü mensubu olduğu ve kafatasının arkasında delik şeklinde (muhtemelen mermi çekirdeği giriş/çıkışı) bir kırık olduğu değerlendirilen bir iskelet bulundu. Ceset, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kemik testi yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak için terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.


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