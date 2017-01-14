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MÜSİAD Van Şubesinin 5. Olağan Genel Kurulu

14 Ocak 2017 Cumartesi, 17:28

VAN (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Şubesi'nin "5. Olağan Genel Kurulu" yapıldı.

Van'daki bir otelde gerçekleştirilen ve tek liste halinde yapılan genel kurulda, MÜSİAD Van Şubesinin yeni başkanı Abdullah Aras oldu.

Genel kurulda konuşan Vali İbrahim Taşyapan, 27 yıllık geçmişi olan MÜSİAD'ın önemli bir kuruluş olduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın Türkiye'de yaptıklarını ve yapacaklarını yakından takip ettiklerini ve gururla izlediklerini belirten Taşyapan, "MÜSİAD'ın özellikle son yıllarda bütün dünyaya açılması ve dünyanın her tarafına üretim, iş adamı ve ticaret götürmesi ülkemiz için büyük kazanımlardır. Bugün 65 ülkeye yayılabilmek büyük bir gayretin eseridir." dedi.

Türkiye'nin 1970'li yıllara kadar kapalı bir ekonomiye sahip olduğunu ifade eden Taşyapan, "İhracat yapan, bilen insanlarımızın sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdı. Ancak 80'li yıllardan sonra diğer milletlerle ticaret yaparak ve ticaretin evrensel olduğunu kavrayarak ticaret yapmaya başladık. Ülkemiz bu adımdan sonra yeni ufuklara doğru yönelmeye başladı. Buradaki motor güçlerden bir tanesi de MÜSİAD'tır." diye konuştu.

Taşyapan, MÜSİAD'ın önemli bir örgütlenmeye sahip olduğunu dile getirdi.

Bugün dünyada ve Türkiye'nin etrafında büyük sıkıntılar yaşandığını ancak Türkiye'nin yoluna devam edeceğini vurgulayan Taşyapan, "Yatırım aşkımızla, üretim aşkımızla, yardımlaşmadan asla taviz vermeyeceğiz. Hatta zor zamanlarımız da bunları daha da kuvvetli bir hale getireceğiz ki karşı tarafın yapmış olduğu hamleleri büyük bir güç hareketi ile akamete uğratalım. İnşallah birliğimize, dirliğimize sahip çıktığımız sürece bunu başaracağımızdan hiçbir kuşkum yoktur." ifadesini kullandı.

- "11 bin üyemiz ile 35 bin firmayı temsil ediyoruz"

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Akbal ise MÜSİAD'ın 27 yılını geride bıraktığını anımsattı.

Akbal, MÜSİAD'ın 84 ilde teşkilatlandığını, yurt dışında 169 noktada temsilciliklerinin bulunduğunun, 2 milyon insanı istihdam eden bir işletme gücü, 11 bin üye ile 35 bin firmayı temsil ettiklerini söyledi.

Akbal, şunları kaydetti:

"Temel felsefemiz elbette şubeleşmek, teşkilatlanmak ve ekonomik değerler üretmektir. Fakat MÜSİAD'ın asıl meselesi bu değil. Bizim asıl meselemiz, erdem toplumunu zihinlere işleyebilmektir. Eskiyi çok iyi görmek ve geleceğe aktarmaktır. Çünkü yaşamakta olduğumuz bu ömür için hesaba çekileceğiz. MÜSİAD için ülke her şeyden önce şehitlerin kanı ile sulanmış, mübarek vatan toprağıdır. MÜSİAD için millet, tarihin ve ecdadın mirasını omuzunda taşıyan, kader birliği yapan bir kardeşler topluluğudur. MÜSİAD'ı farklı kılan bu bakış açısıdır."

Genel kurula Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç, siyasi parti başkanları, belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda iş adamı katıldı.

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