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"Ordu gol gol gol" fotoğraf sergisi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 17:44
"Ordu gol gol gol" fotoğraf sergisi

ORDU (AA) - Ordu'daki futbolun geçmişi ve kent kültürü üzerinde yarattığı etkiyi anlatan "Ordu gol gol gol" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Uğurcan Ataoğlu ve Sevecen Tunç'un koleksiyonundaki fotoğraflardan oluşan sergi, Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Futbol ve kent kültürünü anlatan 80 fotoğrafın bulunduğu serginin açılışı, davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, sergilenen fotoğraflarda geçmişinden bugününe Ordu'nun görüldüğünü söyledi.

Kentin tarihini bu sergide görme fırsatı bulduklarını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kentlerin eski fotoğrafları, bugünkü nesil için geleceğe yönelik neler yapılması gerektiği konusunda yol haritasıdır. Ordu'muzun sokakları ve meydanlarını bu fotoğraflarda görüyoruz. Futbol, kentimiz insanının yaşamıyla her zaman özdeşleşmiş bir kültür ve hayatımızın her daim önemli bir parçası olmuştur. Kentimizdeki futbol hayatının en eski fotoğraflarını gördüğümüz bu sergi vesilesiyle nostalji de yaşıyoruz."

Yılmaz, 1967 yılı öncesi Ordu'daki futbol hayatını anlatan sergiyi ziyaret edenlerin nostalji yaşarken futbol ve kent belleklerinin de tazeleneceğini belirtti.

Ataoğlu ise insanları futbol tarihinde yolculuğa çıkarmayı amaçladıklarını vurgulayarak sergide kentin simgeleşmiş şahsiyetlerinden kent meydanlarına, bayramlardan sosyal ortamlara kadar her şeyin görebileceğini kaydetti.

Sergi, 14 Şubat Salı gününe kadar ziyarete açık kalacak.

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