Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Aydın Karaçam, Polat Parlak, Nihat Çetin
Bellona AGÜ: Sinem Ataş, Wauters 20, Dila Aşkın, Ayşegül Günay 4, Dubljevic 20, Gray 5, Tuğçe Cambaz, Şaziye İvegin Üner 2, Gizem Sezer 3, Wright 23
İstanbul Üniversitesi: White 3, Putnina 18, Gizem Yavuz 13, Cado 19, Hooper 11, Ayşe Okul 2, İlayda Güner
1. Periyot: 15-12
Devre: 35-28
3. Periyot: 57-47
KAYSERİ (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Bellona AGÜ, İstanbul Üniversitesi'ni 77-66 yendi.