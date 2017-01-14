Salon: Menderes
Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan, Taner Şerker, İsmail Binbir
Adana ASKİ: Asena Yakçın 12, Ezci Manlacı, Clark 9, Sanem Gamze Zeren, Kübra Erat 21, Sujanova, Bentley 22, Warley 12, Tuğçe Murat
Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 1, Eldebrink 10, Robinson 12, Bahar Çağlar 6, Holingsvorth 8, Gizem Başaran, Bride 25, Vanderslo 27, Duygu Fırat
1. Periyot: 9-27
Devre: 36-51
3. Periyot: 56-66
Beş faulle çıkan: 34.23 Bentley (Adana ASKİ)
ADANA (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Adana ASKİ'yi 89-76 yendi.