14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İzmit Körfezi'ne akaryakıt sızıntısı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 18:15

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir limanda iki tank arasında ikmal yapılırken denize akaryakıt sızması üzerine çalışma başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necmi Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dilovası'ndaki bir limanda 2 tank arasında ikmal yapılırken denize fuel oil maddesi sızdığını söyledi.

Limanın anlaşmalı olduğu şirketin bölgeye bariyer çektiğini ifade eden Kahraman, körfezde etkili olan lodos sonrasında dalgaların akaryakıtı bariyerin dışına taşırdığını kaydetti.

Kahraman, lodosun etkisiyle akaryakıtın Derince kıyılarına kadar geldiğini dile getirerek, "Parça parça gelmiş kıyıya. İlgili firma bize 200 litre kadar sızıntı olduğunu bildirdi. 2 tank arasında ikmal yapılırken sızma olmuş. Drenajdan dereye, dereden de körfeze sızmış. O kadar önemli bir kirlilik yok. Fuel oil olduğu için ağır bir madde, belirli yerlerde birikintiler oluşturmuş. Böyle olunca bayağı yoğun kirlilik var gibi gözüküyor ama parça parça var." şeklinde konuştu.

- "Numuneler TÜBİTAK MAM'a gönderildi"

Akaryakıttan numuneler alındığını anlatan Kahraman, "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezine (MAM) gönderildi. Parmak izi analizi yapılacak. Onlardan akan malzemeyle diğer limanlarda gözüken kirlilikle ilgili örneklemeler alındı. Parmak izi analizi yapacak. Laboratuvar analizi daha çıkmadı. Olaydan sonra biz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Liman Başkanlığı da gerekli çalışmayı yaptık. Sızıntı olan ve akaryakıt bulunan yerlerde temizleme çalışması yapılıyor. Aynı zamanda o bölgedeki limanlar kendilerine sızıntı gelmemesi için önlemler aldı." ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

15 Temmuz Şehitlerini Anma Boks Turnuvası
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA BOKS TURNUVASI
KO-MEK'te eğitim aldı, ABD'deki sınavda başarılı oldu
YEREL

KO-MEK'TE EĞİTİM ALDI, ABD'DEKİ SINAVDA BAŞARILI OLDU
Kocaeli'de seyir halindeki midibüs yandı
YEREL

KOCAELİ'DE SEYİR HALİNDEKİ MİDİBÜS YANDI
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA TUTUKLAMA
İzmit Körfezi'ni kirleten gemilere 884 bin lira ceza
YEREL

İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİLERE 884 BİN LİRA CEZA
Kocaeli'de kültür sanat
YEREL

KOCAELİ'DE KÜLTÜR SANAT

Körfez'i kirleten gemilere 884 bin 520 TL ceza kesildi
YEREL

KÖRFEZ'İ KİRLETEN GEMİLERE 884 BİN 520 TL CEZA KESİLDİ
İzmit'te köy ziyaretleri sürüyor
YEREL

İZMİT'TE KÖY ZİYARETLERİ SÜRÜYOR
Başkan Doğan, TBMM'de yaşananları değerlendirdi
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, TBMM'DE YAŞANANLARI DEĞERLENDİRDİ
TEMA Vakfı'ndan İzmit Belediyesi'ne teşekkür
YEREL

TEMA VAKFI'NDAN İZMİT BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR
Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
İzmit'te geri dönüşüm konteynırları yıkanıyor
YEREL

İZMİT'TE GERİ DÖNÜŞÜM KONTEYNIRLARI YIKANIYOR
İzmit'te vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti
YEREL

İZMİT'TE VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ
İzmit'te elektrik enerjisi alım ihalesi düzenlendi
YEREL

İZMİT'TE ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM İHALESİ DÜZENLENDİ
Outlet Center yoluna yaya geçidi
YEREL

OUTLET CENTER YOLUNA YAYA GEÇİDİ
Başkan Karaosmanoğlu: &quot;Piyasaya 300 milyon lira ödeme yaptık&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: "PİYASAYA 300 MİLYON LİRA ÖDEME YAPTIK"
Adliye ve Yeni Cuma önünde tramvay çalışmaları ilerliyor
YEREL

ADLİYE VE YENİ CUMA ÖNÜNDE TRAMVAY ÇALIŞMALARI İLERLİYOR
Aile Danışmanlık Merkezi hizmete girdi
YEREL

AİLE DANIŞMANLIK MERKEZİ HİZMETE GİRDİ
İzmit'te taleplerin yüzde 95'i karşılandı
YEREL

İZMİT'TE TALEPLERİN YÜZDE 95'İ KARŞILANDI
İzmit'ten Hani ve Tatvan'a kitap
YEREL

İZMİT'TEN HANİ VE TATVAN'A KİTAP
Kültür merkezi inşaatında inceleme
YEREL

KÜLTÜR MERKEZİ İNŞAATINDA İNCELEME
Dilencilere 20 bin lira ceza
YEREL

DİLENCİLERE 20 BİN LİRA CEZA
Cephanelik tesislerinden 100 bin sporcu yaralandı
YEREL

CEPHANELİK TESİSLERİNDEN 100 BİN SPORCU YARALANDI
Kocaeli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVASI