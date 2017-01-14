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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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11. Cumhurbaşkanı Gül Trabzon'da

14 Ocak 2017 Cumartesi, 18:15

TRABZON (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski AK Parti Milletvekili Kemalettin Göktaş ile eski AK Parti Of İlçe Başkanı Fazlı Çapoğlu'na taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Of ilçesinin Serince Mahallesi'ndeki evine giden Gül, Göktaş ailesinin yanı sıra Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu tarafından karşılandı. Gül, bir süre önce annesi Fatma Göktaş'ı kaybeden Kemalettin Göktaş ve ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 2 saat sürdü.

Gül, daha sonra Korucu Mahallesi'ne giderek, yaşamını yitiren annesini bugün toprağa veren eski AK Parti Of İlçe Başkanı Fazlı Çapoğlu ve ailesiyle de bir araya geldi, taziye dileklerini iletti.

Gül'e ziyaretlerinde Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Okçin Akşit, İl Emniyet Müdürü Hakan Arıkan ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi eşlik etti.


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