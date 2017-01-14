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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Osmaniye'de kardan kapanan 26 köy yolu açıldı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 18:28

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kar yağışı nedeniylekapanan 26 köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Kent merkezine 28 kilometre mesafedeki Yarpuz köyünün yolunun kar nedeniyle kapandığı bilgisi üzerine İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Yarpuz köyünü il merkezine bağlayan 10 kilometrelik yol, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

Kar ve tipi nedeniyle merkez ilçeye bağlı 3, Kadirli'de 7, Düziçi'nde 4, Bahçe'de 6, Hasanbeyli'de 3 ve Sumbas'da 3 köy yolunda, iş makinelerinin uzun süren çalışması sonucunda ulaşım yeniden sağlandı.

Yetkililer, buzlanmalara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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