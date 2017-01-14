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ANKARA (AA) - AK Parti Ankara İl Sosyal Politikalar Engelliler Koordinasyon Merkezi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Keçiören Antares Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren AK Parti Ankara İl Sosyal Politikalar Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkan Vekili Nuray Aksoy, engelli olmayan vatandaşlarda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Engeli olmayanların gözlerine bant taktıklarını, ellerine baston verdiklerini ve kısa bir süre bu şekilde yürümelerini istediklerini belirten Aksoy, "Görme engelli vatandaşlarımızın ne hissettiğini anlamalarını ve onlarla empati kurmalarını sağlamaya çalıştık." dedi.

Etkinliğe katılarak gözünde bantla yürüyen AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ise her an bir yere çarpma ve düşme korkusu yaşadığını anlattı.

Gözlerinde bant olduğu için çok yoğun bir gürültü ile karşı karşıya kaldığını dile getiren Çoktan, "Böyle bir durumda biraz sonra göreceğini biliyor olmak bile büyük bir avantajmış, onu anladım. Bedensel engelli olmak çok zor ama en zoru görme engelli olmak gibi geldi." dedi.