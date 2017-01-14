Kazandığı proje ödülünü şehit ailesine bağışladı

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ERZURUM (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen "Tarıma Değer Katanlar" etkinliği çerçevesinde ödül layık görülen veteriner Pelin Ayça Demir, ödülünü İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in ailesine bağışladı.

Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca "Tarıma Değer Katanlar" etkinliği düzenledi.

Etkinliğe, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) destekli, köylerdeki kadın çiftçilerin eğitilmesine yönelik projesiyle katılan veteriner Demir, para ödülüne layık görüldü.

Demir, kazandığı para ödülünü İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in ailesine bağışladı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu da ödül kazanan Demir'i makamında kabul ederek bu anlamlı hareketi dolayısıyla kendisini kutladı.



Azizoğlu, yaptığı açıklamada, ülkedeki terör eylemleri bitene kadar mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek "Biz, bir ve beraber oldukça hiçbir güç ve hiçbir terör örgütü bize zarar veremez. Yapmış olduğunuz bu anlamlı bağıştan dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



