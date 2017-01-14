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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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9. Büyükelçiler Konferansı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 18:57

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözlerine karşılık, "ABD, o zaman DEAŞ'ı da davet etsin. Biz, Rusya ile ABD'yi davet etme konusunda hemfikir kaldık. ABD'yi davet edeceğiz. Astana'da olacak. ABD'nin rolünü ve katkısını da inkar etmiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, 9'uncusu düzenlenen ve bugün sona eren Büyükelçiler Konferansı kapsamında düzenlediği basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözleri hakkında, şunları söyledi:

"ABD o zaman DEAŞ'ı da davet etsin. Biz, Rusya ile ABD'yi davet etme konusunda hemfikir kaldık. Lavrov ile görüştük ve ABD'yi davet edeceğiz. Astana'da olacak. ABD'nin rolünü ve katkısını da inkar etmiyoruz. Ama ABD'nin, özellikle yeni yönetimden beklentimiz şudur. Öyle de olacaktır. Terör örgütüyle iş birliğine son verilmesi gerekiyor. Bir terör örgütünü masaya davet edeceksen El Nusra'yı da davet et, DEAŞ'ı da davet et. Öyle saçmalık olur mu? Maalesef çok anlatmamıza rağmen gider ayak bile şu andaki yönetim bu çok ciddi hatalar yapmaktadır. Esasen şunu unutuyorlar. Bu tür davranışları, gerçekten yanlış politikaları Türk toplumunda çok derin yaralar açıyor. Bu derin yaraların tamir edilmesi zaman alır. Giderayak 'Ne zarar verirsek kardır' anlayışıyla hareket ediyorlarsa kusura bakmasınlar biz yeni yönetimle ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. İki birbirine güvenen müttefik gibi yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu konuda da umutluyuz, öyle öngörüyoruz, görüyoruz. Fakat şu andaki yönetimin PKK'ya YPG aracılığıyla destek vermesi... Açık söylüyoruz, YPG'ye verdikleri silahlar PKK'nın elinde."

Çavuşoğlu, İstanbul Beşiktaş, Kayseri ve geçen yıl Ankara'da yaşanan saldırılar gibi terör saldırılarının sorumlularının, YPG kamplarından geldiğini söyleyerek, YPG ve PKK'nın bir farkının bulunmadığını anlattı.

Bu terör örgütlerine Türkiye'nin önemli bir müttefiğinin ve stratejik bir ortağının destek vermesinin kabul edilemeyeceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Dolayısıyla Astana'da YPG olmayacak." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in, PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözlerine karşılık, &quot;ABD, o zaman DEAŞ'ı da davet etsin.&quot; dedi.
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DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MARK TONER'İN, PYD'NİN DE SURİYE'YE İLİŞKİN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE SÜRECE DAHİL EDİLMESİ YÖNÜNDEKİ SÖZLERİNE KARŞILIK, "ABD, O ZAMAN DEAŞ'I DA DAVET ETSİN." DEDİ.

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