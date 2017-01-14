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Ömer Halisdemir davasının 2 firarisi tutuklandı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 19:26

ANKARA (AA) - Astsubay Ömer Halisdemir'in de şehit edildiği Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın, firari sanığı 2 eski astsubay başçavuş tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Ali Kapucu ve Uğur Demirtaş gözaltına alındı.

Firari sanıklar Kapucu ve Demirtaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Sanıklar Kapucu ve Demirtaş, haklarındaki tutuklama kararlarının hakimlikçe yüzlerine okunmasının ardından tutuklanarak cezavine gönderildi.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Astsubay Halisdemir'in de şehit edildiği Özel Kuvvetler Komutanlığındaki (ÖKK) eylemlere ilişkin iddianamede, sanıklardan Ali Kapucu'nun, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından Özel Kuvvetler Komutanlığına atanan Semih Terzi ve ekibinin, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gelişinde yer aldığı, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit olduğu silahlı çatışma sırasında orada bulunduğu kaydedildi.

Kapucu'nun, yaralı Semih Terzi'yi GATA Hastanesine götüren helikoptere bindiği ve GATA hastanesinden firar ettiğine yer verilen iddianamede, şüphelilerden Hasan Aksoy ve Hüseyin Oğuz'un ifadelerine göre de Kapucu'nun FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması içerisinde yer aldığı bildirildi.

İddianamede, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada ise sanıklardan Uğur Demirtaş'ın odasından 1 adet G serisi 1 Amerikan doları ele geçirildiği ve ayrıca Bank Asya'da hesabının bulunduğu belirtildi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile İsmail Oğuz ve Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, "Darbe teşebbüsüne ilişkin soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY üyesi bir kısım asker ve kamu görevlilerinin ifadelerinden, darbe teşebbüsünün anılan terör örgütünün lideri Fetullah Gülen'in bilgisi ve talimatı ile yapıldığı ve sivillerin katledilmesi, kamu görevlilerinin şehit edilmesi başta olmak üzere ortaya çıkan maddi ve manevi zarardan, adı geçenin başında olduğu terör örgütünün sorumlu olduğu anlaşılmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 69 sanık hakkında açılan davanın görülmesine 28 Şubat 2017'de başlanacak.

Sanıklar, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Nitelikli kasten öldürme" suçlarından dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra "Terör örgütü üyesi olmak" ve "Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından hapis cezasına çarptırılmaları talebiyle yargılanacak.

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