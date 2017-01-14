Atiker Konyaspor-Galatasaray maçından notlar

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KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Ligde oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inde yer alan oyunculardan kırmızı kart cezalısı Yasin Öztekin ve sarı kart cezalısı Bruma, Atiker Konyaspor maçında forma giyemezken, bu oyuncuların yerlerine Linnes ve Josue sahaya çıktı.

Galatasaray, Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Balta, Carole, De Jong, Selçuk İnan, Linnes, Josue, Sneijder ve Eren Derdiyok ilk 11'i ile maça başladı.

Galatasaray'ın yeni transferleri Garry Rodrigues ile Ahmet Çalık, Atiker Konyaspor karşısında yedek soyundu.



Sarı-kırmızılı takımda Batuhan Ahmet Şen, Podolski, Berk İsmail Ünsal, Kerem Çalışkan ve Birhan Vatansever de yedekler arasında yer aldı.





- Atiker Konyaspor'da da 2 değişiklik





Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisar Belediyespor ile ligde oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü.

Akhisar Belediyespor maçının ilk 11'inde bulunan Volkan Fındıklı ve Hadziahmetovic'in yerlerine, Ali Turan ile Rangelov karşılaşmada forma giydi.

Atiker Konyaspor, karşılaşmaya Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Jonsson, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Rangelov ve Bajic 11'i ile başladı.

Yeşil-beyazlılarda yedeklerde kaleci Kaya Tarakçı, Volkan Fındıklı, Hadziahmetovic, Can Demir Aktav, Fofana, Halil İbrahim Sönmez ve Hora yer aldı.





- Fethi Sekin unutulmadı





İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin, Konyaspor Kulübü tarafından unutulmadı.

Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'e maç öncesi kulüp başkanı Ahmet Şan tarafından üzerinde isminin yer aldığı 42 numaralı forma hediye edildi. Burak Tolunay, daha sonra stadı dolaşarak taraftarlarla buluştu.

Yeşil-beyazlı futbolcular, Burak Tolunay Sekin ile seremoniye, "Vatan sana minnettardır Fethi Sekin" yazılı pankartla çıktı.

Burak Tolunay Sekin, Galatasaray maçında yeşil-beyazlı kulübün konuğu olarak maçı izledi.

Öte yandan yaklaşık 25 bin Atiker Konyaspor taraftarı, tribünde yerlerini aldı. Galatasaraylı taraftarlar da yaklaşık bin kişiyle takımlarını destekledi.





- Muslera özel eldivenle sahada





Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, serçe parmağındaki kırık nedeniyle özel eldivenle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı file bekçisinin kullandığı kaleci eldiveninde, serçe parmağı ile yüzük parmağı yerlerinin birleştirildiği görüldü.