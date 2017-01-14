14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / RİZE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çaykur Rizespor'da transfer

14 Ocak 2017 Cumartesi, 19:54

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig temsilcilerinden Çaykur Rizespor, gurbetçi oyuncu Süleyman Koç ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili ekibin basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Süleyman Koç'un İstanbul'a gelerek, kulüp başkanı ile bir görüşme yaptığını belirten Ferah, "Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, kendisini 3,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Süleyman son zamanda yaşadığı şanssız sakatlığı nedeniyle futboldan biraz uzak kaldı ama kısa sürede fiziksel açıdan kendini toparlayarak, eski başarılı günlerine dönecektir." diye konuştu.

Gurbetçi oyuncu son olarak Almanya 3. Lig takımlarından Paderborn'da forma giymiş, 29 maçta 2 gol atmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de KOSGEB'e bin 310 başvuru sıfır faizli işletme kredisi faiz desteği
YEREL

RİZE'DE KOSGEB'E BİN 310 BAŞVURU SIFIR FAİZLİ İŞLETME KREDİSİ FAİZ DESTEĞİ
Rize'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

RİZE'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
&quot;İkinci devreye galibiyetle başlamak istiyoruz&quot;
YEREL

"İKİNCİ DEVREYE GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"
Sezaryanı tercih etmeyen doğum doktorları ödüllendirildi
YEREL

SEZARYANI TERCİH ETMEYEN DOĞUM DOKTORLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ
Rize'deki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

RİZE'DEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU