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Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu

14 Ocak 2017 Cumartesi, 19:57

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Çivril Cumhuriyet Savcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çivril ilçesinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda U.Y, M.D, N.Z, M.K, S.K. ve S.V gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı.

Şüphelilerin ifadelerinin alınmasından sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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