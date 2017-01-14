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DENİZLİ (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Alipınar Topdaş,Türkiye'de kuvvetler ayrılığı denen konunun aslında bir kuvvetler karmaşası olduğunu belirterek, "Bugün yapılmak istenen kuvvetler ayrılığının tam anlamıyla yerine getirmesidir." dedi.

Topdaş, MÜSİAD Denizli Şubesi'nin Dedemen Park Otel'de gerçekleştirilen 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, zor zamanlardan geçildiğini, son günlerde terör olaylarının sayısının ve şiddetinin arttığını, bu alçak saldırıların birliğin, sağduyunun ortadan kaybolması, insanların birbirlerine nefretle bakması için yapılmakta olduğunu ifade etti.

Üzüntülerinin öfkeye dönüştüğünü yine de metanetlerini korumaya devam ettiklerini vurgulayan Topdaş, şunları söyledi:

"Onların amacına hizmet etmeyeceğiz. Eşimizle dostumuzla komşumuzla ortağımızla aramıza şeytanın giremeyeceği kadar daha sıkı kenetleneceğiz. MÜSİAD olarak daima bu çizgide hareket ettik. 15 Temmuz'dan sonra 'şartlar ne olursa olsun direnmeye, üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz' demiştik. Çünkü verilecek en güzel cevap buydu. Hiçbirimiz projelerimizi ertelemeyeceğiz, hiçbir yatırımlarımızı iptal etmeyeceğiz, hiçbir programımızı geri bırakmayacağız. Darbe girişimleri, terör saldırıları, zor zamanlar yaşıyoruz. Ama hiçbir gece yok ki gündüzü olmasın, hiçbir kış yok ki bahara varmasın. Bu konuda içimizde herhangi bir endişeye mahal yoktur, bugünler de geçecektir. Biz zaferle değil seferle mükellefiz, zaferi takdir etmek yüce Yaradan'ın işi. Ne olursa olsun umutsuzluğa kapılmadan bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayalım MÜSİAD umudun adıdır. İnşallah 2017 daha güzel olacak çok daha verimli olacak."

Yeni anayasa çalışmalarında da sona gelindiğini dile getiren Topdaş, "MÜSİAD olarak bizim Cumhurbaşkanı'nın ilk defa seçilme sürecinin başından beri söylediğimiz gibi bir gerçek var. Türkiye'de kuvvetler ayrılığı olarak ifade edilen ama kurgusunda kuvvetler karmaşası olan böyle bir uygulamanın mevcut sistemi değişmeli demiştik. Bugün yapılan tam da bu" ifadelerini kullandı.

Meclis'in referandum süreçlerini salimen tamamlanmasını ve Türkiye'nin ilerlemesine engel teşkil eden sorunların giderilmesine fırsat kapısı olmasını beklediklerini ve dilediklerini anlatan Topdaş, daha önce kuvvetler ayrılığı dedikleri konunun aslında bir kuvvetler karmaşası olduğunu, bugün yapılmak istenenin kuvvetler ayrılığının tam anlamıyla yerine getirmesi olduğunu ifade etti.

Son dönemde dövizdeki hareketliliğin Türkiye üzerinde oynanan oyunun bir parçası olduğuna işaret eden Topdaş, bunun da terörün bir başka versiyonu olduğunu dile getirdi.

Topdaş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Kılıçlarıyla kalkanlarıyla gelemedikleri yerlerde bu defa dövizi, terörü silah olarak kullanmaya başladılar. Bir gün içerisinde doların 4 liraya çıkması 3,70'e inmesi hiç olabilecek şeyler, kabul edilebilecek şeyler değil bunlar. Biz öğretmeye, direnmeye devam edeceğiz. Üreteceğiz, üretip ihracatımızı artırdığımız süre içerisinde, kenetlendiğimiz süre içerisinde kimsenin bizimle ilgili yapabileceği bir şey yoktur. 2017 yılında Allah'ın izniyle bunların hepsinin üzerinden geleceğimize inanıyorum. MÜSİAD olarak başaracağımız konusunda hiçbir kuşkumuz yoktur."

MÜSİAD Denizli Şube Başkanı İsmail Biltekin de şubenin çalışmaları hakkında bilgi verdiği konuşmasında, şube olarak üyelerinden yüzde 10'dan fazlasının kadınlardan oluştuğunu, önümüzdeki günlerde Kadın Çalışma Grubunun çeşitli projelerinin olacağını, yeni yönetim kurulunda kadınlara yer vereceklerini, 15 üyeden ikisinin kadın olacağını kaydetti.

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak'ın telefonla katılımcıları selamladığı genel kurulda İsmail Biltekin, yeniden MÜSİAD Denizli Şube Başkanlığına seçildi. Genç MÜSİAD'da ise Muharrem Kılcı, başkanlığı Mehmet Çakır'a devretti.

Genel kurula Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz ile MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Sami Nalbantoğlu da katıldı.



