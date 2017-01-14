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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Kur'an kursunda çocuğa terlikle dayak iddiası

14 Ocak 2017 Cumartesi, 20:30

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde, küçük çocuğu terlikle dövdüğü iddia edilen, yatılı Kur'an kursu görevlisi gözaltına alındı.

Erenler ilçesinde, yatılı Kur'an kursunda görevli bir kişinin geçen yıl bir çocuğu terlikle döverken çekildiği ileri sürülen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine küçük çocuğa terlikle dayak atan söz konusu kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini belirterek daha önce yaşanan bir olayı kendilerine bildirmedikleri gerekçesiyle Müftülük yetkilileri hakkında adli soruşturma başlatıldığını söyledi.

Olayla ilgili, Kur'an kursunda görevli Ş.Y. evinde polis ekiplerince gözaltına alındı.


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