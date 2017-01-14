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CFM-BAYK Kış Trofesi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 20:41
CFM-BAYK Kış Trofesi

MUĞLA (AA) - Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen CFM-BAYK Kış Trofesi 1. Ayak Yarışları başladı.

Bodrum açıklarında düzenlenen yarışlara, 47 tekne ve 450 sporcu katıldı.

Her ayağı iki günden oluşan organizasyonun birinci ayak ilk gün yarışları, kuvvetli rüzgar nedeniyle 3 saat 45 dakikalık gecikmeyle start aldı.

Yarışların yapılacağı alana gitmek üzere denize açılan yelkenciler, organizasyon komitesinin anonsuyla yeniden limana dönerek bekledi. Rüzgarın hızının düşmesinin ardından tekneler tekrar denize açıldı.

IRC-A, IRC-B ve Destek sınıflarında yapılan ilk gün yarışları, yaklaşık 14 millik Bodrum-Çelebi Adası-Bodrum rotasında yapıldı.


- Karaya oturan tekne kurtarıldı


Sporcular rüzgarlı havada dalgalarla ve birbirleriyle mücadele etti. Bodrum Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma ekiplerinin önlem aldığı yarışlarda, Çelebi Adası yakınlarında karaya oturan bir tekne, ekipler tarafından kurtarıldı.

CFM-BAYK Kış Trofesi 1. Ayak Yarışları, yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

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