Güreş: Büyük Erkekler Serbest Türkiye Şampiyonası

ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları sona erdi.
Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, yaklaşık 300 sporcu katıldı.
Şampiyonanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
57 kilo:
1- Süleyman Atlı
2- Nebi Uzun
3- Şaban Kızıltaş, Sezer Akgül
65 kilo:
1- Mustafa Kaya
2- Sefa Aksoy
3- Mustafa Zopalı, Haydar Yavuz
74 kilo:
1- İslam Kılıç
2- Ahmet Ertürk
3- Yasin Bolat, Musa Gürbüz
97 kilo:
1- Faruk Akkoyun
2- Müren Mutlu
3- Baki Şahin, Yunus Emre Dede
Şampiyona, yarınki müsabakalarla sona erecek.