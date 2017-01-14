14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başbakan Yıldırım:

14 Ocak 2017 Cumartesi, 20:59

TBMM (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilemeyeceğini belirterek, "Biz de (değiştirilmesini) teklif filan etmedik, edenlerle de işimiz olmaz. Bu kadar açık ve nettir. Bunlar devletin temelleridir, olmazsa olmazıdır" dedi.

Yıldırım, Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili TBMM Genel Kurulunda yaşanan tartışmaya ilişkin Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım, Anayasa'nın birinci maddesinin, devletin şeklinin cumhuriyet olduğunu, ikincisinin cumhuriyetin niteliklerini, üçüncüsünün devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, bayrağının ay yıldızlı bayrak, marşının İstiklal Marşı, dilinin Türkçe, başkentin Ankara olduğunu hüküm altına aldığını ifade etti.

Dördüncü maddenin ise bu 3 maddenin değiştirilemeyeceği, değiştirilmesinin teklif edilemeyeceğini düzenlediğini belirten Yıldırım, "Dolayısıyla biz de teklif falan etmedik, edenlerle de işimiz olmaz. Bu kadar açık ve nettir. Bunlar devletin temelleridir, devletin olmazsa olmazıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, 10 yıldır AK Parti'nin tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek vatan vurgusu yaptığını kaydederek, "Onun için böyle ucuz polemiklerden herkes uzak dursun. Bu maddelerin teminatı yüce Türk milletidir ve AK Parti iktidarıdır." ifadesini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın, Genel Kurulda yaptığı konuşmanın MHP'de tepkiyle karşılandığı anımsatılarak, konuya ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine Yıldırım, "Yok görüşmedim, bu konuda görüşülecek bir şey yok. Bahçeli de bu konuların ne olduğunu benden daha iyi bilir. Neyin değiştirileceğini, neyin değiştirilemeyeceğini Sayın Bahçeli çok iyi bilir." dedi.

- "Ne demek satmak, çok ayıp bir şey"

Başbakan Yıldırım, "Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'ye gitmemeniz eleştirildi. Bugün, Meclise yansıdı. Muhalefet, hükümeti 'Kıbrıs'ı satmakla' suçladı. Cevabınız ne olur?" şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

"Ne demek satmak, çok ayıp bir şey. Bu en azından hakikaten haddini bilmemektir. Yani gitmeyince satmış mı oluyoruz? Böyle bir şey olur mu? Gitmemizi gerektiren bir durum yok. Kıbrıs ile ilgili görüşmeler uzun yıllardan beri devam ediyor. Madde 1: Kıbrıs için bizim şartlarımız bellidir, kırmızı çizgilerimiz bellidir. Kıbrıs'ta güvenlik ve garanti konusu, Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenliği hiçbir şart altında vazgeçilemez, ortadan kaldırılamaz.

Madde 2: Eğer iki toplumlu bir devlet kurulacaksa bu devletteki yönetim adil, paylaşım adil olmalıdır. Madde 3: Toprak ve mülkiyet konularında Türk tarafının herhangi bir mağduriyeti, kazanılmış haklarının ortadan kaldırılması söz konusu olamaz. Kısacası kurulacak bir ortaklık, ortak bir devlette her şey iki tarafı da mutlu ve memnun edecek şekilde olmalıdır. Bütün bunlar olduktan sonra da Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenlikle ilgili tedbirleri aynen devam etmelidir."


İLGİLİ HABERLER

Hokey: 21 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
YEREL

HOKEY: 21 YAŞ ALTI ERKEKLER AVRUPA ŞAMPİYONASI
Voleybol: 18 Yaş Altı Bayanlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
YEREL

VOLEYBOL: 18 YAŞ ALTI BAYANLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

Basketbol: Toplu sonuç
YEREL

BASKETBOL: TOPLU SONUÇ

Hindistan'da tekne alabora oldu: 17 ölü
YEREL

HİNDİSTAN'DA TEKNE ALABORA OLDU: 17 ÖLÜ
Suriyeli muhaliflerden Astana toplantısına destek mesajı
YEREL

SURİYELİ MUHALİFLERDEN ASTANA TOPLANTISINA DESTEK MESAJI
9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI

&quot;İslam-Batı İlişkilerinde Dün, Bugün ve Yarın&quot; konferansı
YEREL

"İSLAM-BATI İLİŞKİLERİNDE DÜN, BUGÜN VE YARIN" KONFERANSI
Ömer Halisdemir davasının 2 firarisi tutuklandı
YEREL

ÖMER HALİSDEMİR DAVASININ 2 FİRARİSİ TUTUKLANDI
Hentbol: Toplu sonuç
YEREL

HENTBOL: TOPLU SONUÇ
9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
&quot;2023, 2053, 2071 hedeflerimiz var, kararlı olacağız&quot;
YEREL

"2023, 2053, 2071 HEDEFLERİMİZ VAR, KARARLI OLACAĞIZ"
Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL

BİTLİS'TE 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
&quot;İslam-Batı İlişkilerinde Dün, Bugün ve Yarın&quot; konferansı
YEREL

"İSLAM-BATI İLİŞKİLERİNDE DÜN, BUGÜN VE YARIN" KONFERANSI
Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası
YEREL

BEYAZ BASTON GÖRME ENGELLİLER HAFTASI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in, PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözlerine karşılık, &quot;ABD, o zaman DEAŞ'ı da davet etsin.&quot; dedi.
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MARK TONER'İN, PYD'NİN DE SURİYE'YE İLİŞKİN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE SÜRECE DAHİL EDİLMESİ YÖNÜNDEKİ SÖZLERİNE KARŞILIK, "ABD, O ZAMAN DEAŞ'I DA DAVET ETSİN." DEDİ.

&quot;Kaset&quot; soruşturması
YEREL

"KASET" SORUŞTURMASI
Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem
YEREL

ENDONEZYA'DA 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası
YEREL

SENKRONİZE BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
&quot;Medya Oscarları&quot;nı kazananlar açıklandı
YEREL

"MEDYA OSCARLARI"NI KAZANANLAR AÇIKLANDI
Ekvador'da trafik kazası: 19 ölü, 17 yaralı
YEREL

EKVADOR'DA TRAFİK KAZASI: 19 ÖLÜ, 17 YARALI
9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
TİKA Tunus'ta yağ üretimi ve distilasyon merkezi kurdu
YEREL

TİKA TUNUS'TA YAĞ ÜRETİMİ VE DİSTİLASYON MERKEZİ KURDU

5 liraya 4 maç
YEREL

5 LİRAYA 4 MAÇ
&quot;30. Yerel Medya Özendirme Yarışması&quot;
YEREL

"30. YEREL MEDYA ÖZENDİRME YARIŞMASI"