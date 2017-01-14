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Konya'da 3 puan Galatasaray'ın

14 Ocak 2017 Cumartesi, 21:52


KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yendi.

Sarı-kırmızılılar, Sabri Sarıoğlu'nun ayağından bulduğu golle Konya temsilcisini 1-0 mağlup etti.

Puanını 36'ya çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.


- Rodrigues ilk maçında asist yaptı


Devre arasında Yunanistan'ın PAOK takımından transfer edilen Garry Rodrigues, maçın 46. dakikasında oyuna girerken, atılan golün de pasını veren isim oldu.

Sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyen ve 51. dakikada gelişen atakta Sabri Sarıoğlu'na gol pasını veren Rodrigues, ligde ilk asistini yaptı.

Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Ahmet Çalık ise 90+3. dakikada oyuna girerek, İstanbul ekibiyle ilk maçına çıktı.


- Sabri, ligde 5 yıl sonra gol attı


Maçın 51. dakikada Rodrigues'in pasını golle sonuçlandıran Sabri Sarıoğlu, ligde yaklaşık 5 yıl sonra gol atma başarısı gösterdi.

Sabri, en son 2011-2012 sezonunda, 31 Mart 2012 tarihinde Orduspor'a gol atmıştı.

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