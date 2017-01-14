Sayısal Loto çekildi (2)

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ANKARA (AA) - Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 4. kez 6 bilen çıkmayınca, oyun planı gereği büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 177 kişi 49 bin 816 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 569 kişi 80 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 169 bin 223 kişi 11'er lira 45'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Çekilişte, 11 milyon 445 bin 785 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 272 bin 593 lira 89 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 269 bin 707 lira 1 kuruş aktarılacak.

(Bitti)