Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan:

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GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, dolar kurunun yükselmesine rağmen fındık fiyatlarında herhangi bir artış yaşanmadığını bildirdi.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, tek gündemlerinin fındık olduğunu ve ziraat odalarının dışında fındık konusunun hiç kimsenin gündeminde bulunmadığını belirtti.

Fındıkta yaşanan sorunları açık yüreklilikle dile getirmeye devam edeceklerine işaret eden Karan, fındığın serbest piyasada 12 lira civarında işlem gördüğünü anımsattı.

Karan, fındık ihracatının dolar bazında yapıldığına dikkati çekerek "2014 yılında yaklaşık 6 dolar eden bir kilogram fındık şu anda 3 dolar ediyor. Son iki yılda fındık fiyatında 3 dolar kayıp yaşandı. Dolar kuru yükselirken fındık fiyatı yerinde sayıyor, fındık fiyatları dolar bazında geriledi." değerlendirmesinde bulundu.

Fındığın bölge halkı için "geçim kaynağı, gençlerin düğünü, çocukların eğitim-öğretimi" anlamına geldiğini vurgulayan Karan, şu ifadeleri kullandı:

"Fındık yoksa bunların hiçbiri yok demektir. Fındık ve fındık üreticisini, gündeminden çıkaranlar bunu çok iyi bilmelidir ve buna göre hareket etmelidir. Biz elimizden geldiği, sesimizin çıktığı kadar üreticimizin hakkını savunmaya devam edeceğiz ama bu mücadelede siyasetçisinden sivil toplum kuruluşlarına kadar fındıkla iştigal herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir."

Karan, dolaylı yoldan Türk fındığının itibarsızlaştırılarak Azeri ve Gürcü fındığının dillendirilmeye çalışıldığını iddia ederek şunları kaydetti:

"Birileri sessiz sedasız saman altından su yürüterek karlarına kar katarken, bazı köşe yazarları verim ve kalite düşüklüğünden dem vurarak Türk fındığını itibarsızlaştırmaya çalışıyor."