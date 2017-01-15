15 OCAK 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ocak 2017

15 Ocak 2017 Pazar, 00:00

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)


EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünün Halep’e yardım kampanyası çerçevesinde yola çıkaracağı yardım tırlarını uğurlama törenine katılacak.

(Ankara/12.00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail-Filistin sorununun çözümü amacıyla düzenlenecek Ortadoğu Barış Konferansı’na iştirak edecek.

(Paris)

2- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)


SPOR

1- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası 1. ön eleme turu B Grubu'ndaki 4. ve son maçında THF Spor Salonu'nda Estonya ile karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 17. haftaya Kasımpaşa-Gençlerbirliği, Gaziantepspor-Antalyaspor, Fenerbahçe-Adanaspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Gaziantep/16.00)

3- Basketbolda Spor Toto All-Star 2017 organizasyonu Ülker Sports Arena'da düzenlenecek.

(İstanbul/14.00)

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezonun ilk yarısı, Beşiktaş-Canik Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Girne Üniversitesi maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Hatay/15.30)

5- Voleybolda Kadınlar Kupa Voley final etabı maçları TVF Başkent Voleybol Salonu'nda başlayacak.

- Organizasyonun ilk gününde VakıfBank-Nilüfer Belediyespor, Galatasaray-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA-Halkbank, Fenerbahçe-Sarıyer Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/12.00/14.00/16.30/18.30)

6- TFF 1. Lig'de 17. haftaya, Bandırmaspor-Samsunspor, Göztepe-Denizlispor, Eskişehirspor-Altınordu, Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu müsabakalarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/İzmir/13.00/Eskişehir/14.30/Adana/18.30)

7- Spor Toto 2 ve 3. Liglerde ikinci yarının ilk hafta maçları tamamlanacak.

8- Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Ordu'da sona erecek.

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