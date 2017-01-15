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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat ...

15 Ocak 2017 Pazar, 09:33
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 145'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 198 hedef vuruldu, 9 terörist etkisiz hale getirildi.

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