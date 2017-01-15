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"Yılın 12 ayı ata sporunu dünyaya tanıtacağız"

15 Ocak 2017 Pazar, 10:48


ORDU (AA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son şampiyonu Recep Kara, ilk kez 7 Ocak'ta Balıkesir'de yapılan salon yağlı güreş müsabakalarını, Türkiye'de ata sporunun popüler olduğu diğer illere de yayacaklarını söyledi.

ASKİ Spor Kulübü sporcusu Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağlı güreşlerin genellikle yaz aylarında ve 6 ay boyunca dışarıda gerçekleştirilen organizasyonlar olduğunu belirtti.

Bunun 12 aya yayılması konusunda çalışmalar yapıldığına işaret eden Kara, "Bunun ilk adımı geçen hafta Balıkesir'de gerçekleştirildi. Dışarıda yarım metre kar varken biz salonda, açık havada yapılacak bir güreş gösterisini gerçekleştirdik." dedi.

Kara, ilk salon yağlı güreş organizasyonunda Türkiye'nin en önemli başpehlivanlarının kol bağladığını ifade ederek, "Salonda yapılan ilk yağlı güreş organizasyonunun kendine has kuralları da oldu. Bunun da bizlere geri dönüşü çok güzel oldu. Ben de ilki yapılan bu organizasyonda Orhan Okulu'yu yenerek başpehlivan oldum. İlki bana nasip oldu. Ayrıca bunun mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

İlk salon organizasyonunun şehit aileleri adına düzenlendiğini de dile getiren Kara, şunları söyledi:

"İnşallah bu projeyi Türkiye'de yağlı güreşin popüler olduğu diğer illere de yayacağız. Aynı zamanda bunu yurt dışına da yaymayı düşünüyoruz. Tanıtma fonu ile Avrupa, Asya ve Amerika'da olmak üzere bu kültürümüzü her yerde salon içerisinde tanıtacağız. Yağlı güreşleri her zaman açık alanda yapmak fırsat olmuyor. Artık, yılın 12 ayı yaz-kış fark etmeden bu ata sporunu, kültür mirasını bütün dünyaya tanıtacağız. Hedefimiz artık bu."

Recep Kara, salonda yapılan yağlı güreşleri seyircilerin de sevdiğini sözlerine ekledi.

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