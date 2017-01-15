15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfaspor'da yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

15 Ocak 2017 Pazar, 10:51


ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Elazığspor ile golsüz berabere kalan Şanlıurfaspor, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-yeşilli ekip, 12. haftanın ardından göreve gelen teknik direktör Kemal Kılıç yönetiminde oynadığı maçlarda rakiplerine boyun eğmedi.

Kılıç ile 5 maça çıkan Şanlıurfaspor, sahasındaki müsabakalarda Altınordu'yu 3-0, Boluspor'u 4-0, Manisaspor'u ise 2-0 yendi. Deplasmanda oynadığı maçlarda ise Balıkesirspor karşısında 1-1'lik skorla sahadan ayrılan sarı-yeşilliler, dün de Elazığspor ile golsüz berabere kaldı.

Kulüp başkanı İsmail Bağıban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısında daha farklı bir performans sergilemek istediklerini söyledi.

Futbolcuların güçlerini daha fazla sahaya yansıtmalarını beklediklerini vurgulayan Bağıban, "Takımımız iyi bir gidişat yakaladı. İkinci yarı çok daha önemli. Artık oynayacağımız maçların telafisi yok. Alınacak ya da kaybedilecek her puan bu ligde çok şeyi değiştirebiliyor. İkinci yarıda oyuncularımızdan camia olarak çok daha güzel bir performans bekliyoruz. Zorlu Elazığ deplasmanından 1 puanla ayrıldığımız için de mutluyuz. Futbolcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da park kavgası: 3 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA PARK KAVGASI: 3 YARALI
&quot;Çocuklarıma bakamamak beni kahrediyor&quot;
YEREL

"ÇOCUKLARIMA BAKAMAMAK BENİ KAHREDİYOR"
SGK Başkanı Bağlı'nın babası hayatını kaybetti
YEREL

SGK BAŞKANI BAĞLI'NIN BABASI HAYATINI KAYBETTİ
Başkan Atilla, Polis Kontrol Noktasını Ziyaret Etti
YEREL

BAŞKAN ATİLLA, POLİS KONTROL NOKTASINI ZİYARET ETTİ
Suruç'ta ücretsiz bağlama kursu açıldı
YEREL

SURUÇ'TA ÜCRETSİZ BAĞLAMA KURSU AÇILDI
Cezaevi camisi ibadete açıldı
YEREL

CEZAEVİ CAMİSİ İBADETE AÇILDI
Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA DOLANDIRICILIK OPERASYONU
Horoz dövüştürenlere ceza yağdı
YEREL

HOROZ DÖVÜŞTÜRENLERE CEZA YAĞDI
Şanlıurfa'da köpek dövüştürenlere para cezası
YEREL

ŞANLIURFA'DA KÖPEK DÖVÜŞTÜRENLERE PARA CEZASI

Şanlıurfaspor'da transfer
YEREL

ŞANLIURFASPOR'DA TRANSFER
Başkan Atilla, Çalışmaları Yerinde İnceledi
YEREL

BAŞKAN ATİLLA, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ