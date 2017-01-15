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Kepçeyle duvarı delerek güvercin çaldılar

15 Ocak 2017 Pazar, 11:03
Kepçeyle duvarı delerek güvercin çaldılar

ADANA (AA) - Adana'da bir deponun duvarını çaldıkları traktör kepçeyle delen şüpheliler, 80 güvercini alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesinde içerisinde güvercin bulunan depoya gelen şüpheliler, balyozla 20 santimetre kalınlığındaki betondan yapılan kapıyı kıramayınca, buraya yakın bir kum ocağından traktör kepçe çaldı.

Şüpheliler daha sonra çaldıkları araçla deponun duvarında delik açarak ahşap kafesteki 80 güvercini çalarak kaçtı.

Olayın ardından durumu polis ekiplerine bildiren güvercinlerin sahibi Ramazan Özdemir (53), gazetecilere yaptığı açıklamada, buradaki güvercinlerin kendisine ve arkadaşı Zeynel Niğdelioğlu'na (57) ait olduğunu söyledi.

- "Balyozla kıramayınca traktör kepçe getirmişler"

İnsanları rahatsız etmemek için kuşlara kent merkezinden uzaktaki bir noktada baktıklarını ifade eden Özdemir, güvercin beslemenin kendisi ve arkadaşı için hobi olduğunu belirtti.

Olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten Özdemir, "Betondan yaptık depoyu. Alarm sistemi de var. Hırsızlar bizim betondan yaptığımız 20 santimetre kalınlığındaki kapıyı balyozla kırmaya çalışmışlar. Kıramayınca getirdikleri traktör kepçeyle duvara vurup kırmışlar. Tek kişi geçecek şekilde yer açmışlar. İçeri girip bizim hobimiz olan kuşları çalıp gitmişler." dedi.

Çalınan kuşlarının 50 bin lira civarında değeri olduğunu ifade eden Özdemir, "Daha sonra kepçenin sahibine ulaştık. Adamın haberi bile yok kepçesinin çalındığından. Bizim ricamız polis arkadaşlardan güvercinlerimizi bir an önce bulsunlar bu olayla ilgilensinler." ifadelerini kullandı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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